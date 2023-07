Trentino, bimba finisce in ospedale dopo aver mangiato formaggio di malga



È verosimile che all’origine vi sia una correlazione con il consumo di alimenti, in particolare formaggi, prodotti in una malga situata sul territorio dell’ex Comune di Coredo, in valle di Non.

Continua a leggere



È verosimile che all’origine vi sia una correlazione con il consumo di alimenti, in particolare formaggi, prodotti in una malga situata sul territorio dell’ex Comune di Coredo, in valle di Non.

Continua a leggere

Continua a leggere