Va in ospedale e abusa della figlia 13 enne incinta: padre incastrato dalle telecamere a Torino



La terribile storia di abusi in famiglia scoperta quando la ragazzina si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Torino chiedendo consigli sulla gravidanza. Il 35ene arrestato in flagranza, si cerca di capire ora di chi è il figlio che la minore porta in grembo.

