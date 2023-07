Venezia, tragedia al Redentore: giovane sbalzato fuori dal barchino, cade in acqua e muore



Tragedia alla festa del Redentore, a Venezia. Alla fine dei fuochi di artificio, che moltissime persone hanno guardato dalle barche in laguna, un barchino su cui era a bordo un giovane con altre due ragazze ha urtato una briccola. Lui è stato sbalzato in acqua e non è più riemerso.

