Agrigento, 29enne incinta trovata morta in casa: disposta l’autopsia sul cadavere



Una donna di 29 anni è stata trovata morta in casa nell’Agrigentino. La giovane era incinta e due giorni prima si era recata in ospedale per alcuni dolori. La paziente era stata rimandata a casa dopo un breve controllo.

