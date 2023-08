Alessandra Matteuzzi, fiaccolata a Bologna a un anno dall’omicidio: “Crediamo nella giustizia”



Oltre quattrocento persone scese per le vie di Bologna in memoria di Alessandra Matteuzzi a un anno dal femminicidio e delle altre donne vittime di violenza. La sorella Stefania: “Non so neanche come faccio ad essere ancora viva, è un dolore immenso”.

Continua a leggere



Oltre quattrocento persone scese per le vie di Bologna in memoria di Alessandra Matteuzzi a un anno dal femminicidio e delle altre donne vittime di violenza. La sorella Stefania: “Non so neanche come faccio ad essere ancora viva, è un dolore immenso”.

Continua a leggere

Continua a leggere