Attirata con regalini e piccole somme, giovane disabile psichica abusata per mesi: 9 indagati



Sono 9 gli uomini accusati e indagati dalla Procura di Enna per aver abusato sessualmente, in diverse e distinte occasioni, una giovane donna disabile psichica. Per l’accusa avrebbero approfittato del suo stato di salute mentale della sua indigenza.

