Bambina di 5 anni precipita dal quinto piano, un passante la prende al volo e le salva la vita



A Torino, una bambina di cinque è anni è caduta dalla propria abitazione al quinto piano di un palazzo. Un ragazzo, che ha visto la scena, è riuscito a prenderla al volo attutendo la caduta. La bimba è in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

