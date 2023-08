Bassetti su aumento casi Covid: “Non è finita, ma il virus è solo l’ultimo dei problemi che abbiamo”



L’intervista di Fanpage.it a Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, su aumento dei casi Covid in Italia: “Ci sono dei momenti in cui i contagi salgono e poi scendono, e così sarà per decenni. Ma è solo uno dei molteplici problemi sanitari che abbiamo in questo momento. Devo dire che mi preoccupa di più il caso di dengue autoctono che c’è stato a Lodi”.

