Benita uccisa in casa a coltellate, trovato cadavere il figlio che aveva lanciato l’allarme: suicidio



Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di suicidio, l’uomo si sarebbe tolto la vita per questioni personali non legate direttamente al caso della madre Benita Gasparini, uccisa a coltellate in casa sua a Udine.

