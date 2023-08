Bimba caduta dal quinto piano: l’incontro tra la piccola e il ragazzo che l’ha salvata



Mattia Aguzzi è andato in ospedale a trovare la piccola di 3 anni che sabato 26 agosto è precipitata da un palazzo di via Nizza, a Torino. L’uomo, che passava lì per caso, è riuscito a prenderla al volo. “Spero che questa famiglia possa recuperare al più presto la serenità”, ha detto il 37enne.

