Bimba di 3 anni scivola sul sasso e cade nel dirupo durante l’escursione: in ospedale in elicottero



La piccola, originaria del Trevigiano, era con i suoi genitori quando è precipitata in un dirupo per diversi metri in Val di Fassa, in Trentino Alto Adige. Fortunatamente l’erba del pendio avrebbe attutito il colpo.

Continua a leggere



La piccola, originaria del Trevigiano, era con i suoi genitori quando è precipitata in un dirupo per diversi metri in Val di Fassa, in Trentino Alto Adige. Fortunatamente l’erba del pendio avrebbe attutito il colpo.

Continua a leggere

Continua a leggere