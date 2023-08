Bimba scomparsa a Firenze: i pm chiedono l’autorizzazione per fare interrogatori in Perù



I pm di Firenze che stanno indagando sulla scomparsa di Kata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso, avrebbero intenzione di richiedere una rogatoria per poter effettuare interrogatori in Perù. Per ora l’ipotesi più accreditata è quella del rapimento per errore legato a questioni di droga.

Continua a leggere



I pm di Firenze che stanno indagando sulla scomparsa di Kata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso, avrebbero intenzione di richiedere una rogatoria per poter effettuare interrogatori in Perù. Per ora l’ipotesi più accreditata è quella del rapimento per errore legato a questioni di droga.

Continua a leggere

Continua a leggere