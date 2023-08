Bimbo di 6 anni in bilico sul davanzale, salvato dalla polizia: era solo in casa, denunciata la mamma



La polizia ha salvato un bimbo di 6 anni in bilico sul davanzale di casa in via Bizzozzero a Torino. Il piccolo si trovava da solo nell’appartamento dove vive la famiglia, l’allarme lanciato da alcuni testimoni. Denunciata la mamma per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

