Bimbo morto a Sharm perché non curato nel resort: ora processo al medico in Egitto



Si chiude in Italia l’inchiesta sulla morte del bimbo di 6 anni morto un anno fa a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza con i suoi genitori in un resort ma si apre ora in Egitto il processo a carico del medico dell’ambulatorio accusato di non aver prestato le cure necessarie al piccolo.

