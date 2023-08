Bonus libri di scuola 2023/2024, i requisiti e come fare domanda nella propria Regione



Il bonus libri scolastici per l’anno scolastico 2023/2024 è attivo in diverse Regioni, anche se i requisiti di Isee e le scadenze variano. Ecco un elenco dei bandi già pubblicati finora, chi può ottenere il bonus e come fare domanda.

Continua a leggere



Il bonus libri scolastici per l’anno scolastico 2023/2024 è attivo in diverse Regioni, anche se i requisiti di Isee e le scadenze variano. Ecco un elenco dei bandi già pubblicati finora, chi può ottenere il bonus e come fare domanda.

Continua a leggere

Continua a leggere