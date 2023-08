Cadavere di donna tra i 20 e i 30 anni trovato in spiaggia senza biancheria: giallo nelle Marche



Il cadavere di una giovane donna di età compresa tra i 20 e i 30 anni è stato rinvenuto all’alba di oggi sulla spiaggia di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. A fare il macabro ritrovamento due donne. Indagini in corso per scoprire l’identità della ragazza: pare non ci siano segni di violenza sul corpo, ma nessuna ipotesi è esclusa.

