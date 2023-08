Caldo in Italia e allerta meteo per temporali domani 2 agosto: le regioni a rischio



Torna un bollino rosso per il caldo domani, mercoledì 2 agosto, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Al tempo stesso, la Protezione civile segnala una allerta meteo gialla per temporali in Friuli Venezia Giulia.

