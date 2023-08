Chi è Omer Cim: il 28enne arrestato per l’assassinio di Celine si era licenziato per pedinarla



Il 28enne è accusato dell’omicidio della sua ex fidanzata Celine Frei Matzhol, la 21enne trovata morta in casa dell’uomo ieri a Silandro, in provincia di Bolzano. Davanti agli inquirenti Omer Cim però non ha parlato.

