Chieti, i carabinieri lo fermano con il taser mentre corre nudo in strada: muore a 35 anni



È accaduto a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Il 35enne, che avrebbe avuto problemi psichiatrici, sarebbe stato notato mentre correva nudo lungo le strade della città in stato confusionale: i carabinieri l’hanno fermato utilizzando la pistola taser, poi i sanitari del 118 gli hanno somministrato un sedativo. Il giovane è morto prima di giungere in ospedale.

