Cocaina nel bar ritrovo dei tifosi e spaccio allo stadio: arrestati 12 ultras dell’Hellas Verona



Arrestati 12 ultras dell’Hellas Verona per spaccio di cocaina nei bagni dello stadio “Bentegodi” e in un bar in piazzale Olimpia. Disposto un provvedimento di custodia cautelare in carcere, quattro domiciliari e per sette persone l’obbligo di firma in caserma. Sospensione della licenza per 30 giorni per il locale.

