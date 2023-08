Colpo in casa con l’aiuto del drone, ladri portano via bottino da 20mila euro



Un gruppo di malviventi è entrato in azione in un’abitazione del Trevigiano con l’ausilio di un drone, fatto volare sopra l’abitazione per controllarla dall’alto prima di entrare e portare via un bottino di ori, argenti e contanti.

