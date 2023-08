Concorso Agenzia delle Entrate 2023 da 4500 posti, è l’ultimo giorno per iscriversi: tutti i requisiti



Oggi, lunedì 28 agosto 2023, è l’ultimo giorno per candidarsi al concorso dell’Agenzia delle Entrate che mette al bando 4.500 posti. L’iscrizione deve avvenire online, i requisiti sono diversi in base al ruolo per cui ci si candida. Ci sarà una sola prova scritta, tutte le informazioni arriveranno il 4 settembre.

