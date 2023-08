Cosa ha detto Matteo Messina Denaro subito dopo l’arresto: “Cosa Nostra? La conosco dai giornali”



Sono stati rilasciati oggi stralci del primo interrogatorio a cui è stato sottoposto Matteo Messina Denaro dopo l’arresto: “Io mi sento uomo d’onore ma non come mafioso. Cosa Nostra la conosco dai giornali. Magari ci facevo affari e non sapevo che era Cosa Nostra”.

