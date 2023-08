Cos’è la resipiscenza e perché il minorenne coinvolto nello stupro di Palermo è stato scarcerato



Sarebbe stato scarcerato per resipiscenza il ragazzo minorenne che compare tra i 7 indagati per lo stupro di gruppo consumatosi a luglio a Palermo ai danni di una ragazza di 19 anni: cosa significa e perché questo provvedimento non deve fare scalpore spiegato dal giudice Valerio De Gioia.

Continua a leggere



Sarebbe stato scarcerato per resipiscenza il ragazzo minorenne che compare tra i 7 indagati per lo stupro di gruppo consumatosi a luglio a Palermo ai danni di una ragazza di 19 anni: cosa significa e perché questo provvedimento non deve fare scalpore spiegato dal giudice Valerio De Gioia.

Continua a leggere

Continua a leggere