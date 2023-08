Cristina Seymandi e Massimo Segre in tribunale: “Presi 700mila euro da conto comune”. Ma lei si difende



Cristina Seymandi e Massimo Segre dovrebbero incontrarsi domani, martedì 22 agosto, in tribunale a Torino per una questione di carattere patrimoniale: pare che dal conto in comune della ex coppia siano spariti ben 700mila euro. A ritirarli sarebbe stata proprio la manager, che però si è difesa. Sarà il primo faccia a faccia tra i due dopo il video della festa in cui lui ha lasciato lei.

