Decine di gruppi Telegram cercano il video dello stupro di gruppo a Palermo: cosa rischia chi ci entra



Dopo la violenza sessuale di gruppo avvenuta a Palermo, si è saputo che uno dei ragazzi presenti aveva filmato la scena. Così su Telegram si è scatenata la curiosità morbosa per la ‘caccia’ al video in decine di gruppi. In molti casi si tratta di phishing e altre truffe. In ogni caso, la Polizia postale ha spiegato a Fanpage.it cosa rischia chi ci entra.

