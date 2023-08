Dimenticano 15mila euro al panificio, commessa li restituisce: “Mi hanno solo ringraziato, ma va bene così”



I fatti in una panetteria di Taggia, in provincia di Imperia. La somma era in una busta dentro un zaino che la coppia aveva lasciato accanto al bancone. “Ll cosa importante è averli subito restituito, lo rifarei mille volte” racconta la protagonista.

