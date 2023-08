Dimessa 4 volte dal pronto soccorso per un mal di testa, 32enne rischia la vita per emorragia cerebrale



Una donna di 32 anni è stata dimessa per 4 volte dal pronto soccorso di Martina Franca, poi è stata ricoverata per emorragia cerebrale all’ospedale di Taranto. La donna, che fortunatamente non è più in pericolo di vita, aveva partorito poche settimana fa.

