Donna in costume ricoperta di cioccolata sul tavolo: così l’hotel serve il dessert agli ospiti



La denuncia in un post di un turista in vacanza in Sardegna, poi le scuse dell’hotel: al buffet di dolci a bordo piscina in un hotel in Gallura c’era anche, stesa accanto ai pasticcini, una ragazza in costume da bagno ricoperta di cioccolato.

Continua a leggere



La denuncia in un post di un turista in vacanza in Sardegna, poi le scuse dell’hotel: al buffet di dolci a bordo piscina in un hotel in Gallura c’era anche, stesa accanto ai pasticcini, una ragazza in costume da bagno ricoperta di cioccolato.

Continua a leggere

Continua a leggere