Dopo l’incidente chiama il fratello e poi muore: così ha perso la vita la 25enne Chiara Mazza



La giovane, originaria di Manduria (Taranto), si trovava in macchina con i genitori sulla strada per San Pietro in Bevagna quando è avvenuto lo scontro con una Jeep. Dopo l’impatto Chiara è scesa dall’auto, ha chiamato il fratello e si è improvvisamente accasciata al suolo, priva di sensi. Dubbi sui soccorsi.

Continua a leggere



La giovane, originaria di Manduria (Taranto), si trovava in macchina con i genitori sulla strada per San Pietro in Bevagna quando è avvenuto lo scontro con una Jeep. Dopo l’impatto Chiara è scesa dall’auto, ha chiamato il fratello e si è improvvisamente accasciata al suolo, priva di sensi. Dubbi sui soccorsi.

Continua a leggere

Continua a leggere