Due bagnini distratti al cellulare non notano ragazzina in difficoltà in mare: multati



I fatti a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. I due non si sono accorti che la minore stava annaspando in acqua. A salvarle la vita è stato il titolare dello stabilimento balneare vicino.

