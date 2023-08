È di una 33enne il corpo seminudo trovato sulla spiaggia a Porto Sant’Elpidio: indagini in corso



Appartiene ad una 33enne moldava, in Italia da qualche giorno con visto turistico, il cadavere trovato ieri all’alba sulla spiaggia di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche. Gli investigatori avrebbero anche fatto irruzione in un appartamento: nessuna ipotesi è esclusa.

