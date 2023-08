Evade dai domiciliari, va al mare e pubblica i video su Tiktok: “Questa è vita”, arrestato



Dalle indagini è emerso che l’uomo avrebbe manomesso il braccialetto elettronico in più occasioni per godersi passeggiate a Palermo e giornate al mare. Ora è detenuto in carcere al Pagliarelli.

