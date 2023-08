Ex militare gira per strada armato e a torso nudo, poi si barrica in casa: paura a Pordenone



Un ex militare di 50 anni si è barricato armato nella sua casa di Cordovado, in provincia di Pordenone, dopo essere andato in giro per il paese a torso nudo e con una pistola tra le mani. Per convincerlo a uscire sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato l’intera area con l’ausilio della polizia locale.

Continua a leggere



Un ex militare di 50 anni si è barricato armato nella sua casa di Cordovado, in provincia di Pordenone, dopo essere andato in giro per il paese a torso nudo e con una pistola tra le mani. Per convincerlo a uscire sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato l’intera area con l’ausilio della polizia locale.

Continua a leggere

Continua a leggere