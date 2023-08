Fanno esplodere fuochi d’artificio per omaggiare un defunto durante un funerale: due denunce a Lecce



Due leccesi – uno di 29 e l’altro di 32 anni – sono stati denunciati per esplosione di fuochi sulla pubblica via, in concorso tra loro. Ma quanto accaduto a Lecce non è l’unico caso di questo tipo.

Continua a leggere



Due leccesi – uno di 29 e l’altro di 32 anni – sono stati denunciati per esplosione di fuochi sulla pubblica via, in concorso tra loro. Ma quanto accaduto a Lecce non è l’unico caso di questo tipo.

Continua a leggere

Continua a leggere