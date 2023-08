Foggia, donna uccisa a coltellate in una tabaccheria: si ipotizza rapina finita male



Una donna di 70 anni è stata uccisa a coltellate in una tabaccheria di Foggia. Stando a quanto reso noto, l’anziana sarebbe stata assassinata in seguito a una rapina finita male. Indagini in corso.

