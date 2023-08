Francesca ha perso il reddito di cittadinanza: “Assistevo mia madre disabile, ora non so come vivere”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Francesca, 53enne di Taranto: “Per tutta la mia vita sono stata una caregiver, non sono mai stata sposata e non ho figli. Ho cominciato ad assistere mia madre, una disabile molto grave. Ora è morta e senza reddito di cittadinanza non so come vivere”.

