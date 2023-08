I problemi con la giustizia nel passato di Luca Goddi, il 47enne freddato in pieno centro a Orune



L’uomo, allevatore di 47 anni, era tornato in paese per il funerale di un amico: sarebbe dovuto ripartire già nella serata di ieri, ma non ha avuto il tempo. Continuano le indagini dei carabinieri per risalire al killer, posti di blocco in tutta la zona.

