I vicini non la vedono da giorni, 62enne trovata morta in stato di decomposizione: orrore in casa



La terribile scoperta in un‘abitazione di Taranto. Al momento non sono state ancora accertate le cause del decesso della 62enne ma, dai primi rilievi sul posto, pare che la morte risalga a una decina di giorni fa.

