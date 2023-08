“Il Granchio Blu sta spaccando tutto, è un disastro”, Zaia lancia la caccia: raccolte 329 tonnellate



Allarme granchio blu in Veneto dove in un anno ne sono stati raccolti ben 329 tonnellate. Il governatore Luca Zaia ha annunciato una campagna contro il crostaceo ribattezzato il “killer dei mari” perché onnivoro e dunque una minaccia per le specie marine autoctone.

