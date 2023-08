In Basilicata ad agosto non transiterà neppure un treno. Cgil: “Il punto più buio da un secolo”



Tre delle principali linee di collegamento lucane sono bloccate a causa di lavori di ammodernamento, come nel caso delle due tratte che collegano Potenza a Foggia e a Napoli, o per frana, come nel caso riguardante la linea che si collega invece a Taranto.

