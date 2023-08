In ospedale con la bronchite, Francesca muore per doppio arresto cardiaco: chiesta l’autopsia



Tragedia a Jesi dove è stata chiesta l’autopsia clinica per la 44enne Francesca Fossi: arrivata in ospedale con l’affanno per colpa di una bronchite, è morta due ore dopo a causa di un doppio arresto cardiaco.

