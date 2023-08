Incendi in Sicilia, fiamme vicino la pista: chiuso aeroporto di Trapani. Evacuata Tonnara di Scopello



Ancora incendi in Sicilia: oggi le fiamme sono divampate in un vallone che costeggia la pista, lato mare, dell’aeroporto di Trapani, costringendo la chiusura dello scalo in via precauzionale. Evacuate 200 persone dalla Tonnara di Scopello.

