Incidente sul lavoro: operaio 25enne muore schiacciato da una motopala



La tragedia è avvenuta in un maneggio di Viagrande, comune in provincia della città metropolitana di Catania. Il giovane, da sette anni in Sicilia, inviava parte dello stipendio alla famiglia che risiedeva in Romania.

Continua a leggere



La tragedia è avvenuta in un maneggio di Viagrande, comune in provincia della città metropolitana di Catania. Il giovane, da sette anni in Sicilia, inviava parte dello stipendio alla famiglia che risiedeva in Romania.

Continua a leggere

Continua a leggere