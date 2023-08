Kata, continuano le ricerche: “Accertamenti per chiarire se abbia lasciato l’Italia in aereo”



Continuano le indagini sulla scomparsa di Kata, la bimba di origine peruviana di cui si sono perse le tracce a Firenze dal 10 giugno scorso. Il procuratore Tescaroli: “Stiamo cercando di verificare anche questo, sono in corso accertamenti per chiarire se la bimba abbia potuto lasciare l’Italia in aereo o comunque attraverso le varie frontiere”.

