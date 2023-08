Lasciano figlio di un anno in auto e vanno al centro commerciale a fare shopping: “Dormiva”



I due genitori bolognesi hanno riferito di essersi allontanati per pochi minuti con gli altri figli per una compera veloce e di aver lasciato il quarto figlio nell’auto con l’aria condizionata accesa perché stava dormendo. Denunciati per abbandono di minori.

Continua a leggere



I due genitori bolognesi hanno riferito di essersi allontanati per pochi minuti con gli altri figli per una compera veloce e di aver lasciato il quarto figlio nell’auto con l’aria condizionata accesa perché stava dormendo. Denunciati per abbandono di minori.

Continua a leggere

Continua a leggere