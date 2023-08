“L’ho ammazzato? No, non è vero”. Le parole del killer di Sirolo al momento dell’arresto



Arrestato il presunto killer di Klajdi Bitri: in manette un 27enne algerino bloccato a Falconara Marittima, a una ventina di chilometri da Sirolo, in provincia di Ancona. Non credeva alle parole del carabiniere che gli ripeteva: “Hai ucciso un ragazzo”.

