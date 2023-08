Litigano per una mancata precedenza in auto, ragazzo di 23 anni ucciso a colpi di fiocina



È successo a Sirolo, in provincia di Ancona, dove dopo una lite per una mancata precedenza in auto un uomo avrebbe ucciso un ragazzo di 23 anni a colpi di fiocina.

