L’oroscopo di oggi 1 agosto 2023: Luna piena in Acquario



C’è la Luna piena in Acquario nell’oroscopo di oggi, martedì 1 agosto 2023. Sarà il momento giusto per dire che cosa vogliamo e far valere la nostra individualità, lontano da qualsiasi conformismo. Il segno fortunato sarà la Bilancia e il segno sfortunato lo Scorpione.

Continua a leggere



C’è la Luna piena in Acquario nell’oroscopo di oggi, martedì 1 agosto 2023. Sarà il momento giusto per dire che cosa vogliamo e far valere la nostra individualità, lontano da qualsiasi conformismo. Il segno fortunato sarà la Bilancia e il segno sfortunato lo Scorpione.

Continua a leggere

Continua a leggere