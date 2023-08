L’oroscopo di oggi 29 agosto 2023: a Scorpione e Toro non scucirete alcun complimento



L’oroscopo di oggi, martedì 29 agosto 2023, e le previsioni segno per segno. Venere, Luna e Giove per buona parte della giornata si troveranno a sfavore l’uno dell’altro, e non permetteranno l’esposizione dei propri sentimenti: il segno fortunato è la Bilancia, mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

